США заключили торговое соглашение с Великобританией. Это первая договоренность из десятков стран, по которым ввели пошлины. Об этом сообщил президент США Дональда Трамп в соцсети Truth Social.

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«Учитывая нашу многолетнюю историю и общую преданность, для нас большая честь, что именно Великобритания стала нашим первым соглашением, о котором мы объявили», — написал Трамп.

Трамп назвал соглашение «полным и всеобъемлющим», которое укрепит отношения между Вашингтоном и Лондоном на многие годы в будущем. Он также добавил, что ряд других соглашений находится на продвинутом этапе переговоров и будет заключен позже.

Впрочем, экономисты предупреждают: речь идет не о полноценном торговом договоре, а только о предварительной договоренности на уровне администрации. Полноформатные межгосударственные соглашения, как правило, готовятся годами и нуждаются в ратификации парламентами обеих стран.