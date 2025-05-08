Европарламент продлил «торговый безвиз» для украинских стали и железа

Европейский парламент на три года продлил так называемый «торговый безвиз» — приостановление действия квот и таможенных пошлин — для украинских железа и стали.

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Резолюция Европарламента продлит беспошлинный импорт в ЕС из Украины стали и железа до 5 июня 2028 года.

Отмечается, что в настоящее время Еврокомиссия работает над долгосрочным решением по обеспечению большей экономической прозрачности в торговых отношениях между ЕС и Украиной.

«Украинская металлургическая промышленность является основой экономики Украины. Она продолжает работать, несмотря на то, что многие работники ушли на фронт, а заводы подвергаются жестоким атакам со стороны России», — заявила докладчик Европарламента, евродепутат из Швеции Карин Карлсбро (группа Renew).

За резолюцию проголосовали 354 депутата Европарламента, против — 147, воздержались — 53.