Рада поддержала ратификацию Соглашения об ископаемых между США и Украиной

8 мая Верховная Рада поддержала за основу и в целом ратификацию Соглашения об ископаемых между США и Украиной.

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Что известно

«За» законопроект проголосовало 338 народных депутатов.

«Это соглашение укрепляет стратегическое партнерство между сторонами для долгосрочного восстановления и модернизации Украины в ответ на большие разрушения, вызванные полномасштабным вторжением россии в Украину, и в стремлении к мирной, суверенной и устойчивой Украине», — говорится в документе.

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Напомним

Министр экономики Юлия Свириденко заявила, что американо-украинский инвестиционный фонд восстановления заработает в течение недель в случае ратификации Верховной Радой в четверг соответствующего межправительственного соглашения.

1 мая Украина и США заключили договор о сотрудничестве. Она предусматривает, в частности, договоренность по недр. С украинской стороны соглашение подписала первый вице-премьер Юлия Свириденко, от США — министр финансов Скотт Бессент.

Документ предусматривает создание Инвестиционного фонда восстановления, в который будет направлено 50% роялти, лицензий и других платежей от добычи природных ресурсов в Украине.