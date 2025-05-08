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8 мая 2025, 14:27 Читати українською

Рада поддержала ратификацию Соглашения об ископаемых между США и Украиной

8 мая Верховная Рада поддержала за основу и в целом ратификацию Соглашения об ископаемых между США и Украиной.

8 мая Верховная Рада поддержала за основу и в целом ратификацию Соглашения о ископаемых между США и Украиной.► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах«За» законопроект проголосовало 338 народных депутатов.
Фото: rbc.ua

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что известно

«За» законопроект проголосовало 338 народных депутатов.

«Это соглашение укрепляет стратегическое партнерство между сторонами для долгосрочного восстановления и модернизации Украины в ответ на большие разрушения, вызванные полномасштабным вторжением россии в Украину, и в стремлении к мирной, суверенной и устойчивой Украине», — говорится в документе.

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Напомним

Министр экономики Юлия Свириденко заявила, что американо-украинский инвестиционный фонд восстановления заработает в течение недель в случае ратификации Верховной Радой в четверг соответствующего межправительственного соглашения.

1 мая Украина и США заключили договор о сотрудничестве. Она предусматривает, в частности, договоренность по недр. С украинской стороны соглашение подписала первый вице-премьер Юлия Свириденко, от США — министр финансов Скотт Бессент.

Документ предусматривает создание Инвестиционного фонда восстановления, в который будет направлено 50% роялти, лицензий и других платежей от добычи природных ресурсов в Украине.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 10

+
+30
Zimbabwe
Zimbabwe
8 мая 2025, 14:28
#
Бедный Порошенко так хотел Украине нагадить
+
+15
Zimbabwe
Zimbabwe
8 мая 2025, 14:29
#
Порошенко хотел сорвать угоду по приказу от путина, но не получилось.
+
+15
Mini Mi
Mini Mi
8 мая 2025, 14:42
#
Угрозы отрубить визы подействовали?)
+
+30
financialGenius
financialGenius
8 мая 2025, 14:50
#
Походу за дверями стояло — сбу, беб, набу и другие ведомства, и готовы были арестовать счета кто против в Европе , США и других странах)
+
+15
Mini Mi
Mini Mi
8 мая 2025, 15:06
#
Да там вообще «похвальное» отсутствие тех кто против. У такого-то противоречивого соглашения.
+
0
MAXAOH
MAXAOH
8 мая 2025, 15:34
#
**** виднее, как всё было!
+
0
Zimbabwe
Zimbabwe
8 мая 2025, 15:36
#
Соглашение не выгодно только рашке
+
0
Mini Mi
Mini Mi
8 мая 2025, 16:19
#
Да, отдать половину ресурсов это ну очень выгодно. Половину квартиры на меня не отпишите?)
+
0
Zimbabwe
Zimbabwe
8 мая 2025, 15:36
#
А ты стоял у себя дома и оттуда видел как было
+
0
eljaaff
eljaaff
8 мая 2025, 16:09
#
Блин они что ботов на сайтах на эту тему тоже проплатили?
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