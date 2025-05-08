«Киевстар» увеличил долю в Helsi

Мобильный оператор «Киевстар» объявил о подписании соглашения об увеличении доли владения корпоративными правами компании Helsi с 69,99% до 97,99%.

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Отмечается, что инвестиция в Helsi является очередным шагом к выполнению инвестиционных обязательств VEON, материнской компании «Киевстар», в размере $1 млрд в экономику Украины на протяжении 2023−2027 годов

«Это будет способствовать развитию инноваций в сфере цифровых медицинских сервисов и удовлетворению потребностей пациентов и врачей в электронных сервисах. Это соглашение также подтверждает стремление компании расширять цифровую экосистему и инвестировать в перспективные технологические направления», — говорится в сообщении.

Подписание соглашения не отразится на операционной деятельности Helsi. Компания сохраняет действующую модель управления под руководством соучредителей Евгения Донца и Евгения Губича и в полном составе продолжит работу над развитием электронной медицины Украины.

Наблюдательный совет Helsi будет в дальнейшем способствовать масштабированию и привлечению инвестиций в область цифровизации здравоохранения. Еще один соучредитель проекта Helsi Самвел Акобян сохранит стратегическое присутствие в Наблюдательном совете.

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Инвестиции в Helsi

С момента первого подписания соглашения между Helsi и «Киевстар» в августе 2022 года по состоянию на конец марта 2025 года акционеры инвестировали в развитие компании Helsi около 240 млн грн.

За это время Helsi прошел путь трансформации от сервиса записи на медицинские услуги к крупнейшей в Украине платформе цифровой медицины с существенными показателями роста: в 2023—2024 годах годовой доход увеличился примерно на 40% по сравнению с предыдущим годом, а штат сотрудников с декабря 2022 года по декабрь 2024 года.

По состоянию на начало 2025 года в Helsi было зарегистрировано около 29 млн. пациентов. За период с декабря 2022 г. по декабрь 2024 гг. количество пользователей приложения выросло в 2,5 раза. В марте 2025 года ежедневно через сервис создавалось около 229 тысяч записей к врачам, а количество загрузок приложения превысило 10 млн.

Общее количество записей на прием за 2024 достигло более 9 миллионов. В течение 2024 года с Helsi сотрудничало более 1600 государственных и частных клиник. Количество медицинского персонала, использовавшего систему в 2024 году, составило более 60 000 работников по всей Украине, что на 26% больше по сравнению с 2022 годом.