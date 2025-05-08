«Соглашение об ископаемых»: Как США и Украина будут делить доходы — объяснение Минэкономики

Украина и США подписали соглашение об ископаемых. В правительстве объяснили, каким образом будут распределяться доходы между сторонами в рамках договора. Об этом в интервью рассказали министр экономики Юлия Свириденко и торговый представитель Украины Тарас Качка.

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Что известно

«Это — владение, управление — все 50/50. Распределение доходов только через 10 лет. До этого — только инвестиции и только в Украину», — рассказала Свириденко.

По словам Качки, на момент подписания доли в США и Украине в Фонде одинаковые — 50/50, а дальше есть возможность вносить еще дополнительные взносы.

«Они могут быть безразмерны, как со стороны США, так и со стороны Украины. Размер взноса не влияет на то, что управление равноправно. Он важен на этапе выплаты доходов», — пояснил он.

При этом по словам Свириденко, каждый — и США, и Украина, получает 50% акций этого Фонда.

«Что касается распределения доходов: представим, что за 10 лет фонд генерирует прибыль в 2 млрд долларов. Предположим, что за это время США предоставили дополнительно 1 млрд долларов помощи, которая была вложена в фонд. В таком случае, прежде всего, из прибыли возвращается эта дополнительная сумма, которая была внесена — уже 1 млрд возвращается — то есть 1 млрд возвращается США. распределяется поровну, 50/50», — добавила она.

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Напомним

1 мая Украина и США заключили договор о сотрудничестве. Она предусматривает, в частности, договоренность по ископаемым. С украинской стороны соглашение подписала первый вице-премьер Юлия Свириденко, от США — министр финансов Скотт Бессент.

Документ предусматривает создание Инвестиционного фонда восстановления, в который будет направлено 50% роялти, лицензий и других платежей от добычи природных ресурсов в Украине.