В апреле 2025 года ущерб от хакерских атак в криптосекторе достиг $357,11 млн, по данным аналитической платформы PeckShield. Всего было зафиксировано 18 масштабных инцидентов за месяц, пишет incrypted.
Ущерб от хакерских атак в апреле составил более $357 млн
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Что известно
Эксперты отметили, что часть средств удалось вернуть — команды zkSync, KiloEx и Term Labs совместными усилиями восстановили около $14,4 млн. По их данным, наибольшими потерями по итогам апреля стали:
- несанкционированный перевод биткоинов — ущерб свыше $330,7 млн;
- эксплойт на KiloEx — $7,5 млн. Команда возобновила средства;
- взлом платформы Loopscale — $5,8 млн;
- эксплойт на zkSync — $5,4 млн. Ущерб компенсирован;
- атака на фронтенд MorphoLabs — $2,6 млн.
Отметим, в начале апреля платежная платформа UPCX подверглась сетевой атаке, в результате которой злоумышленник украл $70 млн в токенах UPC.
Также в течение месяца стало известно о новых видах атак хакеров. Соучредитель проекта Manta Network Кенни Ли рассказал о том, как его попытались сломать, используя мессенджер Zoom.
Криптотрейдер Джейкоб Кенфилд заявил о новом виде мошенничества, связанном с кошельками Ledger.
Напомним
В I квартале 2025 года в криптосекторе произошло более 60 атак хакеров. Ущерб от них составил $1,63 млрд.
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Источник: Минфин
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