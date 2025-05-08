Пошлины Трампа ударили по китайским Shein и Temu: цены в США растут, продажи — падают

Китайские маркетплейсы Shein и Temu потеряли часть покупателей в США после того, как подняли цены из-за новых пошлин — продажи просели на десятки процентов уже в первую неделю. Об этом сообщает Bloomberg.

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По данным Bloomberg Second Measure, анализирующей данные платежных карт, компания Shein зафиксировала падение продаж в США на 23% в течение недели с 25 апреля по 1 мая. Это по сравнению с предыдущей неделей, когда рост цен еще не произошел.

Продажи Temu, принадлежащие PDD Holdings, за тот же период упали на 17%. Падение продаж, которое наблюдали оба онлайн-маркетплейса, контрастирует со всплеском продаж в марте и начале апреля, когда потребители запасались разнообразными товарами, от кухонных принадлежностей до одежды, в ожидании будущего роста цен.

Первоначальное резкое падение продаж является одной из первых реакций американских потребителей на повышение цен, вызванное решением президента США Дональда Трампа отменить так называемую лазейку de minimis. Она позволяла Temu и Shein длительное время доставлять небольшие беспошлинные посылки из Китая потребителям в США.

Риск роста цен в Walmart и Target

Риск дальнейшего роста цен нависает и над крупными розничными сетями. Такие компании как Walmart и Target пока не повышали цены, но некоторые китайские поставщики заявляют, что откажутся покрывать расходы на пошлины. Это усугубляет неопределенность относительно того, придется ли розничным продавцам и покупателям в конце концов платить за это.

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Temu и Shein в значительной степени зависят от китайской цепи поставок. Обе компании скорректировали свои цены с 25 апреля, поскольку операционные расходы резко выросли из-за новых тарифов. С тех пор Temu перевела почти все новые импортные пошлины Трампа на американских потребителей. При этом стоимость некоторых товаров выросла почти вдвое.

Средняя цена на 100 самых популярных товаров Shein в категории «красота и здоровье» выросла более чем вдвое по сравнению с 15 апреля. Средняя стоимость товаров в категории игрушки и игры выросла более чем на 60%, товары для дома и кухни подорожали почти на 40%, а женская одежда — на 10%.

Изменение модели продаж

Теперь Temu планирует отказаться от своей успешной модели, базирующейся на дешевом китайском импорте и перейти к модели «локального выполнения заказов». Согласно этому плану компания намерена в ближайшем будущем продавать на рынке США только товары от местных продавцов. Это позволит ей обойти импортные пошлины.