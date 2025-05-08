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8 мая 2025, 11:56 Читати українською

Биткоин приблизился к $100 000, в сети Ethereum активировали обновление Pectra: что нового

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.

Цена биткоина приблизилась к $100 000

Биткоин вырос на фоне решения ФРС США сохранить учетную ставку на уровне 4,25−4,5% годовых. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

К моменту написания новости цена первой криптовалюты составляет $99 160. За сутки актив вырос на 2,6%, за неделю — на 4,4%. Другие криптовалюты с наибольшей капитализацией также продемонстрировали рост.

Читайте также: ФРС США сохранила ставку в третий раз подряд на уровне 4,25−4,5% годовых

Bitwise подала заявку в SEC на запуск спотового NEAR-ETF

Американская инвестиционная компания Bitwise Asset Management подала заявку по форме S-1 в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) для создания биржевого фонда Bitwise NEAR ETF.

Согласно документу фонд не планирует инвестировать в фьючерсы или другие производные инструменты, а сосредоточится исключительно на физическом содержании актива, обеспеченном кастодиальными структурами.

Bitwise за последние полгода заметно расширила линейку криптовалютных ETF-продуктов:

  • в октябре 2024 года подала заявку на спотовый XRP -ETF, кастодианом которого выступит Coinbase Custody;
  • в ноябре зарегистрировала трастовую организацию под Solana-ETF;
  • в декабре запустила в Европе Solana Staking ETP (BSOL) с доходностью до 6,48%;
  • в январе 2025 года зарегистрировала Bitwise Dogecoin -ETF — ее первый шаг к институционализации мемкоинов;
  • в марте обратилась в SEC с заявкой на спотовый Aptos-ETF, а также от ее имени NYSE Arca отправилась на листинг DOGE-ETF;
  • в январе SEC одобрила комбинированный ETF Bitwise на базе биткоина и Ethereum с распределением инвестиций в 83% и 17% соответственно.

В сети Ethereum активировали масштабное обновление Pectra

В сети Ethereum произошло одно из самых масштабных обновлений — хардфорк Pectra, который активировали на эпосе 364 032. Это самый большой апгрейд по количеству внедренных предложений — в состав входит 11 ключевых предложений по улучшению Ethereum (EIP).

Pectra призван улучшить удобство и эффективность экосистемы Ethereum. Среди главных новшеств — функциональность смартконтрактов в кошельках, что упрощает их использование и восстановление, а также увеличение объема хранилища данных для масштабирования L2-решений и обновление интерфейса для валидаторов.

Ethereum сообщила, что все основные функции уже активны в основной сети, однако в ближайшие дни продолжит мониторинг потенциальных проблем после активации.

Кандидат в президенты Южной Кореи пообещал одобрить ETF на базе криптоактивов

Кандидат на предстоящих президентских выборах в Южной Корее Ли Джемен заявил, что намерен одобрить биржевые фонды (ETF) на базе криптоактивов, создать безопасную среду для инвестиций и продвигать финансовую грамотность среди молодежи.

Ли Джемэн баллотируется от Демократической партии. Следующие президентские выборы в Южной Корее состоятся в начале июня 2025 г. после того, как бывшему главе государства объявили импичмент.

В записи на своей странице Ли Джемен заявил о структурном кризисе в обществе, что со своей стороны накладывает отпечаток на возможности молодого поколения.

Среди прочего политик пообещал предоставить молодежи доступ к разным активам, обеспечить их защиту как инвесторов, улучшить жилищные условия и закрепить их право на труд и достойную зарплату.

«Мы введем биржевые фонды на базе виртуальных активов и интегрированную систему мониторинга для формирования безопасной среды для инвестиций в этот рынок», — заявил он.

Джемен также упомянул о ряде других инициатив, направленных преимущественно на молодежь. По данным The Korea Herald и согласно предварительным опросам, политик лидирует с 46,5% голосов.

Ранее Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (SFC) подтвердила запрет на криптовалютные ETF. Регулятор подчеркнул, что текущая версия закона о рынках капитала не позволяет запустить такую категорию финансовых продуктов.

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Источник: Минфин
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