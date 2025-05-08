Украина рассматривает переход от доллара к евро на фоне геополитических изменений — Пышный

Украина начала рассматривать возможность отказа от доллара США, потенциально привязав свою валюту уже к евро из-за фрагментации мировой торговли и усиления связей с Европой, сообщил глава Нацбанка Андрей Пышный в комментарии Reuters.

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Переход к евро

«Возможное присоединение к ЕС, „ужесточение роли ЕС в обеспечении нашей обороноспособности, рост волатильности на мировых рынках и вероятность фрагментации мировой торговли“ заставляют Нацбанк пересматривать целесообразность использования евро в качестве референтной валюты для гривны вместо доллара», — отметил Пышный.

«Эта работа сложная и требует качественной, многоплановой подготовки», — добавил он.

Операции в долларах, по словам Пышного, до сих пор во всех сегментах валютного рынка, однако доля трансакций в евро растет, хотя пока умеренно.

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Украина ввела гривну в 1996 году, и в течение десятилетий использовала доллар как референтную валюту.

Сразу после вторжения россии в феврале 2022 года Нацбанк ввел валютные ограничения и зафиксировал курс гривны на уровне около 29 долларов. Впоследствии страна была вынуждена осуществить девальвацию из-за накопления фискальных дисбалансов.

В октябре 2023 года Нацбанк перешел от жесткой фиксации к режиму управляемого курсообразования, используя доллар как референтную валюту — ориентир для интервенций и сглаживание колебаний обменного курса.

«Быстрое завершение войны, безусловно, станет положительным сценарием с хорошими экономическими последствиями, если оно будет предусматривать гарантии безопасности для Украины. В то же время важно осознавать, что экономические выгоды от завершения войны, вероятно, не будут мгновенными», — сказал Пышный.

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Украина надеется на внешнее финансирование для поддержки военных усилий. Пышный отметил, что ожидает в этом году поступления $55 млрд, что позволит не только покрыть бюджетный дефицит, но и создать резерв публичных финансов на следующие годы, когда объемы помощи, вероятно, начнут сокращаться.

«Мы прогнозируем, что Украина получит около $17 млрд в 2026 году и $15 млрд в 2027-м», — сказал Пышный.

Доминирование доллара

Доллар доминирует в международной торговле и составляет большинство мировых резервов. Основные экономики, в частности, Саудовская Аравия и Гонконг, привязывают свои валюты к доллару.

Однако при президентстве Дональда Трампа США развязали торговую войну, введя самые высокие за столетие пошлины — шаг, заставивший некоторых аналитиков подвергнуть сомнению будущую роль доллара как мировой резервной валюты.

Тем временем на четвертом году войны с россией Украина уже сталкивалась с тем, что Трамп временно прекращал военную помощь.

Европейские лидеры, в частности, с ЕС, пообещали укрепить украинскую армию, чтобы сделать ее основой будущей безопасности в стране, однако достижение прогресса является сложной задачей.

Параллельно Украина заключила соглашение, предоставляющее США приоритетный доступ к новым соглашениям в сфере полезных ископаемых, а также финансирование инвестиций в восстановление страны.

После возвращения Трампа в Белый дом курс доллара (DXY) упал более чем на 9% по отношению к корзине основных валют, поскольку инвесторы сокращают свое присутствие в американских активах.

Некоторые эксперты предостерегают от отождествления силы доллара с его статусом резервной валюты. Однако исторически хранение долларовых резервов было связано с альянсами безопасности и военными связями с США.