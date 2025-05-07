Стоимость экспорта российской нефти достигла двухлетнего минимума

Из-за падения цен на нефть экспортная стоимость российской сырой нефти опустилась до самого низкого уровня за последние два года. Об этом сообщает Bloomberg.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Общая стоимость поставок за четыре недели — до 4 мая — составляла около $4,96 млрд. Это на $220 млн, или 4% меньше, чем за такой же период до 27 апреля. Это падение, которое привело к самой низкой стоимости экспорта с апреля 2023 года, является следствием снижения рыночных средних недельных цен на нефть — ниже $50 за баррель.

На фоне падения мировых цен поток сырой нефти из всех российских портов за четыре недели почти не изменился и составил на уровне 3,29 млн баррелей в сутки.

За неделю в общей сложности 30 танкеров загрузили 22,38 млн баррелей российской сырой нефти, об этом свидетельствуют данные отслеживания судов и отчеты портовых агентов. Этот объем был меньше по сравнению с 23,72 млн баррелей на 32 судах предыдущей недели.

Отмечается, что валовой объем экспорта Москвы за неделю упал примерно на $170 млн, или на 13%, до $1,15 млрд, что отражает резкое снижение средних недельных цен, в результате которого цены на балтийские сорта нефти опустились ниже $50 за баррель.

Экспортные цены на российскую нефть Urals из балтийских портов упали примерно на $4,50 за баррель, составив в среднем чуть более $49 за баррель, тогда как цены на загружаемые в Черном море грузы снизились примерно на $4,30 за баррель и составляли чуть менее $50.

Цена на ключевой тихоокеанский сорт ESPO упала примерно на $4,40 до $55,30 за баррель. По данным Argus Media, цены поставок в Индию были примерно на $4,50 ниже и составляли чуть меньше $61 за баррель.