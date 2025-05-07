Стоимость «автогражданки» в Украине выросла вдвое

В первом квартале 2025 года средняя цена полиса обязательного автострахования (« автогражданка ») выросла более чем вдвое — до 2 975 гривен. Об этом рассказал гендиректор МТСБУ Александр Берназюк в подкасте «Хроники экономики», пишет ЭП.

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Причины удорожания

До 1 января 2025 года, когда вступил в силу новый закон об автостраховании, средняя стоимость «автогражданки» составляла 1 361 гривну. «По результатам первого квартала 2025 года, средняя стоимость полиса „автогражданка“ выросла более чем вдвое», — отметил Берназюк. Изменения связаны с обновлением законодательства, предположительно учитывающего военные риски и инфляцию.

Скидки для льготников

Берназюк также сообщил, что каждый пятый договор заключается со скидкой в 50%. Такие льготы доступны участникам боевых действий, участникам Революции Достоинства и людям с инвалидностью.

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