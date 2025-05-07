Рынок акций Индии пошатнулся на фоне ракетных ударов по Пакистану

В среду, 7 мая, индийские акции снизились, но частично отыграли потери после того, как Индия нанесла удары по Пакистану и пакистанской части Кашмира. Об этом сообщает Reuters.

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Индекс Nifty 50 открылся с понижением на 0,6%, но впоследствии компенсировал потери до 0,2%. Индекс Sensex тоже снизился на 0,2%. Индекс Sensex также снизился на 0,2%.

Девять из тринадцати секторов показали понижение, при этом индекс малых компаний снизился на 0,1%, а средних — вырос на 0,3%.

Акции оборонных компаний демонстрировали смешанную динамику: Paras Defence and Space Technologies выросли на 2%, тогда как Bharat Electronics и Hindustan Aeronautics колебались между ростом и падением.

Акции текстильных компаний резко пошли вверх после заключения во вторник торгового соглашения между Индией и Великобританией, которое предусматривает нулевые пошлины на индийский текстиль, что повышает его конкурентоспособность по сравнению с продукцией из Китая и Бангладеша.

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Среди отдельных акций выделялась Tata Motors, выросшая на 3,2% после того, как акционеры одобрили разделение компании на две отдельные публичные фирмы. Соглашение с Британией также положительно повлияло на ее курс.

Paytm подскочила на 6% после того, как платежная компания заявила, что ожидает прибыльности этого квартала.

Большие возможности приходят не в покой, а в моменты нестабильности. Те, кто умеют видеть перспективу там, где другие видят риски, всегда на шаг впереди. Мир меняется — не время колебаться. Invest Talk Summit — конференция для тех, кто выбирает действовать, а не ждать. 24 мая, Киев. Оффлайн/Онлайн



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