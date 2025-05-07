Продажи Tesla в Европе в апреле продолжили падение

В Европе продажи электромобилей Tesla в апреле продолжили падение, несмотря на то, что американская компания выпустила обновленную версию своей самой популярной модели — внедорожника Model Y.

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В Великобритании в апреле было зарегистрировано 512 новых машин Tesla, что на 62% меньше, чем в апреле 2024 года, по данным британского Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT).

В Германии продажи Tesla снизились на 45,9% — до 885 единиц, сообщило Федеральное автотранспортное ведомство (KBA).

Падение в других европейских государствах было еще более значительным: в Швеции — на 81%, в Нидерландах — на 74%, в Дании — на 67%, во Франции — на 59%.

В целом снижение продаж Tesla было зафиксировано на восьми из десяти крупнейших авторынков Европы.