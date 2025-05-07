Биткоин вырос до $97 500 на фоне военного конфликта между Пакистаном и Индией

В ночь на 7 мая 2025 года биткоин вырос выше отметки $97 500 на фоне военного конфликта между Пакистаном и Индией, а также новости о переговорах США и Китая о торговых пошлинах. Первая криптовалюта торгуется около $96,600, пишет incrypted.

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Что известно

Показатель доминирования тоже подскочил, достигнув в момент отметки в 65,27%. Отметим, в настоящее время доминирование биткоина на рынке является наибольшим с конца января 2021 года.

Рост отметился и большинство других криптоактивов из топ-10 по капитализации, согласно CryptoRank. Ethereum закрепился выше $1800, а самый большой рост показала Cardano (ADA).

На фоне роста цен на криптоактивы объем ликвидаций по фьючерсным контрактам на крипторынку также увеличился. Показатель составил около $315 млн. в сутки, по данным CoinGlass.

Индекс страха и алчности отметился ростом. За сутки показатель поднялся на четыре пункта — с 49 до 53.

Согласно данным «Минфина», по состоянию на 09:00 стоимость первой криптовалюты составляет $96,352.