Индия и Великобритания подписали всеобъемлющее торговое соглашение

Индия и Великобритания заключили всеобъемлющее торговое соглашение, которое должно усилить экономические связи между пятой и шестой крупнейшими экономиками мира. Это часть более широкой стратегии обеих стран — защититься от нестабильности в мировой торговле, в частности из-за пошлин США, пишет Bloomberg .

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Подробности

Соглашение охватывает торговлю товарами и услугами, предусматривает взаимовыгодные условия и является «амбициозным, сбалансированным и справедливым», говорится в сообщении правительства Индии.

Ожидается, что она значительно увеличит объемы двусторонней торговли, создаст новые рабочие места, улучшит уровень жизни и всеобщее благосостояние населения обеих стран.

Соглашение ко всему должно открыть новые возможности совместной разработки товаров и сервисов для глобальных рынков.

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Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Европейский Союз и Индия договорились завершить до конца года переговоры о зоне свободной торговли, которые длились почти 20 лет и могут стать крупнейшим подобным соглашением в мире.

Переговоры о соглашении о свободной торговле (УВТ) между Индией и ЕС стартовали в 2007 году, но остановились в 2013-м из-за разногласий в формировании тарифов на отдельные товары.

После восьмилетней паузы стороны возобновили диалог в июне 2022 года, стремясь заключить сбалансированное и всестороннее торговое соглашение.