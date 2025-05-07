ОЭСР зафиксировала в Украине прогресс в борьбе с коррупцией

Украина достигла значительного прогресса в борьбе с коррупцией, говорится в отчете Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) о добродетели и борьбе с коррупцией в Украине.

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«Даже несмотря на продолжающуюся агрессивную войну россии, Украина достигла значительного прогресса в борьбе с коррупцией, признавая, что надежная система добродетели важна для уверенности бизнеса, доверия общественности и послевоенного восстановления», — заявил генеральный секретарь ОЭСР Матиас Корманн в Киеве.

Согласно отчету, Украина борется со взяточничеством и подобными правонарушениями наравне с другими странами ОЭСР и ЕС. Тем не менее, отмечают в ОЭСР, коррупционные риски до сих пор имеются.

«Индикаторы добродетельности ОЭСР ставят Украину выше среднего показателя по ОЭСР во многих сферах — стратегия, управление конфликтами интересов, политическое финансирование, управление рисками коррупции. Дальнейший прогресс ожидается после того, как ограничения, предусмотренные военным положением, больше не будут необходимыми или когда вступит в силу соответствующее законодательство (например, относительно лоббирования), — говорится в отчете.

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Отмечается, что в Украине уровень восприятия коррупции остается очень высоким, несмотря на улучшение с 2013 года. Однако гораздо меньше украинцев сообщили о собственном опыте столкновения с коррупцией.

Среди прочего, Украина также добилась успехов в повышении прозрачности, усилении подотчетности и создании независимых органов для борьбы с коррупцией.

6 мая в Киеве также был представлен Экономический обзор ОЭСР по Украине. Согласно ему, экономика Украины доказала свою устойчивость и эффективно преодолела длительные сбои, которые произошли с момента вторжения россии три года назад.

Согласно новому отчету ОЭСР дальнейший прогресс в реформах поможет заложить основу для устойчивого восстановления и долгосрочного роста.