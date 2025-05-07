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7 мая 2025, 8:35 Читати українською

ОЭСР зафиксировала в Украине прогресс в борьбе с коррупцией

Украина достигла значительного прогресса в борьбе с коррупцией, говорится в отчете Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) о добродетели и борьбе с коррупцией в Украине.

Украина достигла значительного прогресса в борьбе с коррупцией, говорится в отчете Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) о добродетели и борьбе с коррупцией в Украине.► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиПодробности«Даже несмотря на продолжающуюся агрессивную войну россии, Украина достигла значительного прогресса в борьбе с коррупцией, признавая, что надежная система добродетели важна для уверенности бизнеса, доверия общественности и послевоенного восстановления», — заявил генеральный секретарь ОЭСР Матиас Корманн в Киеве.
Фото: depositphotos

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Подробности

«Даже несмотря на продолжающуюся агрессивную войну россии, Украина достигла значительного прогресса в борьбе с коррупцией, признавая, что надежная система добродетели важна для уверенности бизнеса, доверия общественности и послевоенного восстановления», — заявил генеральный секретарь ОЭСР Матиас Корманн в Киеве.

Согласно отчету, Украина борется со взяточничеством и подобными правонарушениями наравне с другими странами ОЭСР и ЕС. Тем не менее, отмечают в ОЭСР, коррупционные риски до сих пор имеются.

«Индикаторы добродетельности ОЭСР ставят Украину выше среднего показателя по ОЭСР во многих сферах — стратегия, управление конфликтами интересов, политическое финансирование, управление рисками коррупции. Дальнейший прогресс ожидается после того, как ограничения, предусмотренные военным положением, больше не будут необходимыми или когда вступит в силу соответствующее законодательство (например, относительно лоббирования), — говорится в отчете.

Читайте также: Земельная коррупция в Киеве: Кличко сообщил о массовых увольнениях в КГГА

Отмечается, что в Украине уровень восприятия коррупции остается очень высоким, несмотря на улучшение с 2013 года. Однако гораздо меньше украинцев сообщили о собственном опыте столкновения с коррупцией.

Среди прочего, Украина также добилась успехов в повышении прозрачности, усилении подотчетности и создании независимых органов для борьбы с коррупцией.

6 мая в Киеве также был представлен Экономический обзор ОЭСР по Украине. Согласно ему, экономика Украины доказала свою устойчивость и эффективно преодолела длительные сбои, которые произошли с момента вторжения россии три года назад.

Согласно новому отчету ОЭСР дальнейший прогресс в реформах поможет заложить основу для устойчивого восстановления и долгосрочного роста.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+15
BIlE
BIlE
7 мая 2025, 9:02
#
))))
+
+15
Я_ __
Я_ __
7 мая 2025, 9:28
#
«ОЕСР зафіксувала в Україні прогрес у боротьбі з корупцією»

М, кумедно кумедно, а в Китаї на іспанській почали масово говорити, ага.

Порадьте ОЕСР зайти на prozzoro, все стане одразу ясно.

І вони допустили помилку в своїх «спостереженнях», забули додати пару літер, має бути «регрес».
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