Земельная коррупция в Киеве: Кличко сообщил о массовых увольнениях в КГГА

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о ряде увольнений чиновников КГГА на фоне новостей о земельной коррупции в столице. Об этом глава города написал в Telegram.

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«По последним резонансным новостям, которые касаются, в частности, земельной сферы столицы. Хочу отметить, что город предоставляет стражам порядка все приглашаемые документы и способствует следствию», — заявил он.

Кого уволили

Со своих должностей в КГГА уволены:

заместитель председателя КГГА Петр Оленич;

заместитель руководителя КП «Киевблагоустройство» Алексей Мушта;

заместитель директора КП «Спецжилфонд» Юрий Леонов процедурно уволен будет от завтрашнего числа.

Депутат Киевсовета, глава земельной комиссии Михаил Терентьев написал заявление об освобождении от должности директора КП «Инженерный центр».

Также фракция партии «Удар» отзывает его из депутатов Киевсовета.

Кого уволят

Будут уволены следующие должностные лица:

директор коммунального предприятия «Киевский институт земельных отношений» Игорь Долинский;

директор КП «Спецжилфонд» Владимир Шарий;

директор коммунального предприятия «Финансовая компания «Жилинвест» Виктор Погребной;

заместитель директора Департамента градостроительства и зодчества Валентина Святина.

Что касается Коммунального объединения «Киевзеленстрой».

Будут уволены:

Генеральный директор предприятия Юрий Бахмат;

Первый заместитель генерального директора «Киевзеленстроя» Алексей Лукаш;

Заместитель начальника управления капитальных вложений Коммунального объединения Александр Гора.

«Проверки в разных департаментах продолжаются и это будут не последние увольнения ради очищения», — отметил Кличко.

Также он добавил, что в сфере градостроительства столицы и земельных отношений будет осуществлена реорганизация, и не только в этих областях.

«Я дал поручение проверить документы по земельным участкам, о которых идет речь в расследовании НАБУ. И к правомерности отвода которых возникают вопросы. По результатам проверки там, где есть нарушения, землеотводы будут упразднены», — подчеркнул Кличко.

По его словам, также уже готовится пакет решений, чтобы сделать невозможным подобные злоупотребления в дальнейшем. Это касается и процедур, чтобы закрыть лазейки в законодательстве. В частности, в КГГА уже подготовили обращение в парламент.

Предыстория

6 февраля 2025 САП и НАБУ провели масштабную операцию «Чистый город» в рамках дела о коррупции в земельной и бюджетной сфере Киева.

Подозрения по делу получили 10 человек, среди них руководитель преступной организации, эксдепутат Киевсовета и бизнесмен Денис Комарницкий, а также заместитель председателя КГГА Петр Оленич, председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам архитектуры, градопланирования и земельных отношений Михаил Терентьев. Задержать удалось только 7 из них.

По данным следствия, на территории Киева с 2019 по февраль 2025 действовала преступная организация, которая состояла из бывших и действующих должностных лиц Киевского городского совета и КГГА.

Преступная организация, используя служебные полномочия, должности и связи участников, установила контроль над некоторыми вопросами земельной, бюджетной и инвестиционной сфер в городе Киеве.

По оценкам следствия, в результате деятельности преступной организации в течение 2023−2024 годов из собственности территориального общества Киева незаконно выведена земля в центре города стоимостью 11,6 млн грн.

В то же время благодаря действиям правоохранителей удалось предотвратить завладение еще шестью земельными участками в столице общей стоимостью 83,7 млн грн.

«Украинская правда» нашла за границей бывшего депутата Киевского горсовета Дениса Комарницкого, которого правоохранители подозревают в создании и управлении преступной организацией с целью завладения столичной землей.

По информации источника УП в правоохранительных органах, в момент реализации операции САП и НАБУ «Чистый город» он находился в Украине. Дальше бежал за границу. И объявлен в розыск украинскими правоохранителями.