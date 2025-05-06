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6 мая 2025, 15:16 Читати українською

Цена российской нефти упала до двухлетнего минимума

Российская нефть подешевела до самого низкого уровня за два года, что создает серьезные проблемы для бюджета россии. Об этом пишет Reuters.

Российская нефть подешевела до самого низкого уровня за два года, что создает серьезные проблемы для бюджета россии.

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Падение цен

Средняя цена смеси Urals и ESPO снизилась до $48,92 за баррель (3,9 тысячи рублей), что на 40% меньше бюджетного ориентира в 6,7 тысячи рублей и ниже правительственного прогноза в 5 281 рубль. «Это самая низкая цена с мая 2023 года», — отмечает издание. Падение связано с ожиданиями избытка мировой добычи и решением ОПЕК+ ускорить увеличение производства. Мировые цены на нефть снизились на 20% с апреля из-за опасений экономического замедления, вызванного тарифами США.

Экономические последствия

Энергоресурсы составляют треть доходов бюджета рф, но правительство уже скорректировало прогноз дефицита на 2025 год с 0,5% до 1,7% ВВП после снижения ожидаемых энергетических доходов на 24%. В то же время, военные расходы выросли на 25% до 6,3% ВВП — самый высокий показатель со времен Холодной войны. Аналитики считают, что Кремлю придется повышать налоги, сокращать социальные программы или наращивать заимствования во избежание урезания оборонного бюджета.

Геополитический контекст

Президент США Дональд Трамп заявил, что падение цен на нефть делает россию более склонной к мирным переговорам по войне в Украине. «москва и Киев хотят завершить войну, и президент россии владимир путин стал более склонным к миру после последнего падения цен на нефть», — сказал Трамп.

Источник: Минфин
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