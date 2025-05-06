Китаю угрожает дефляция из-за тарифов Трампа

Пока высокие тарифы сдерживают внешний спрос, Китай вынуждает экспортеров переориентировать продажи на внутренний рынок. Этот шаг грозит усугубить дефляцию в экономике, и без того обремененной слабым потреблением и избыточными мощностями, пишет CNBC.

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На весь 2025 год Goldman Sachs прогнозирует для Китая нулевой уровень розничной инфляции (в 2024-м она составляла +0,2%), а оптовые цены, по их оценке, сократятся на 1,6% (после падения на 2,2% в прошлом году).

По мере того как запретительные тарифы обрушают американские заказы на китайские товары, власти активизируют усилия по перенаправлению экспорта на внутренний рынок. Местные администрации и крупные корпорации предлагают специальные программы и разделы на платформах для продажи товаров, изначально предназначенных для США.

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Шэн Цюипин, замминистра торговли, назвал огромный внутренний рынок Китая «критическим буфером» для экспортеров в борьбе с внешними шоками и призвал объединить усилия по стабилизации экспорта и стимулированию потребления. Однако, по словам старшего экономиста Barclays Йингке Чжоу, это уже вылилось в ожесточенную ценовую войну между китайскими компаниями.

JD.com, например, выделила 200 млрд юаней (около $28 млрд) на поддержку экспортеров и запустила на своей платформе раздел с товарами для США со скидками до 55%. Но наплыв уцененных изделий снижает рентабельность и создает давление на занятость: неуверенность в трудовых перспективах и опасения за доходы усугубляют и без того слабый потребительский спрос.

«Цены нужно снизить, чтобы внутренние и другие зарубежные покупатели поглотили избыток предложения, оставшийся после ухода США», — объяснил главный экономист по Китаю в Goldman Sachs Шань Хуэй.

По мнению Шэнь Мэн из инвестиционного банка Chanson & Co, усилия по поддержке экспортеров служат лишь временной мерой. Потеря американского рынка усугубила для них слабый внутренний спрос, обострила ценовые войны, резко сократила маржу, привела к задержкам платежей и росту возвратов.

«Для компаний, привыкших к более высоким ценам на американском рынке, продажи внутри страны — это способ разгрузить запасы и получить краткосрочный приток наличности, но при этом прибыль почти нулевая», — говорит Шэнь.

Сокращение маржи вынудит некоторых производителей закрыться, других — работать в убыток лишь для поддержания загрузки мощностей. В итоге эти процессы ударят по рынку труда: по оценке Шаня из Goldman Sachs, в производстве товаров для США задействованы около 16 млн рабочих мест (более 2% всей рабочей силы).

Несмотря на призывы к более активным мерам, экономисты ожидают, что Пекин дождется явных признаков ухудшения, прежде чем задействовать масштабные фискальные стимулы.

«Власти не рассматривают дефляцию как кризис, они видят в низких ценах буфер для сбережений домохозяйств в период переходной экономики», — считает Ван Дань из Eurasia Group.