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6 мая 2025, 10:45 Читати українською

Цена Brent поднялась до $61,22 за баррель

Цены на нефть активно поднимаются утром во вторник после падения до самого низкого уровня с февраля 2021 года. Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures поднялась на $0,99 (1,64%), до $61,22 за баррель. В понедельник эти контракты подешевели на $1,06 (1,7%), до $60,23 за баррель.

Цены на нефть активно поднимаются утром во вторник после падения до самого низкого уровня с февраля 2021 года.

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Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли к этому времени на $0,93 (1,63%), до $58,06 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов понизилась на $1,16 (2%), до $57,13 за баррель.

Причина падения цен

Падение цен на нефть в понедельник спровоцировало решение ОПЕК+ о дальнейшем наращивании добычи. Восемь стран альянса, добровольно ограничившие в 2023 году производство на 2,2 млн баррелей в сутки, в минувшие выходные приняли решение с июня увеличить квоты на 411 тыс. б/с.

В марте было решено, что увеличение начнется с апреля на ежемесячной основе и продлится до сентября 2026 года с шагом примерно 135−140 тыс. б/с в месяц. Однако в апреле страны ОПЕК+ договорились ускорить наращивание добычи до 411 тыс. б/с на май. Таким образом, это уже второе подряд ускоренное увеличение.

Читайте также: Цены на нефть упали после решения ОПЕК+ нарастить добычу

«Аналитики нефтяного рынка не ожидали, что восемь стран ОПЕК+ ускорят восстановление добычи второй месяц подряд, особенно в условиях такой экономической неопределенности», — сказал старший портфельный управляющий Tortoise Capital Роб Таммел.

По его прогнозу, начиная с июня на глобальном нефтяном рынке может образоваться профицит предложения в размере до 500 тыс. баррелей в сутки.

Подъем котировок во вторник аналитики называют техническим отскоком и указывают, что фундаментальная слабость рынка никуда не делась. Помимо опасений роста предложения негативным фактором являются тревоги по поводу ослабления спроса из-за торговой войны США с Китаем.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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