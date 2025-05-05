Цены на нефть упали после решения ОПЕК+ нарастить добычу

Решение ОПЕК+ увеличить добычу повлекло за собой резкое падение мировых цен на нефть из-за опасений избыточного предложения на рынке. Об этом пишет Trading Economics.

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Динамика цен

К 9:00 по киевскому времени цена Brent снизилась на 3% до $59,45 за баррель, а WTI подешевела на 3,22% до $56,46 за баррель. «Решение ОПЕК+ затмило положительные новости о возможных переговорах между Китаем и США для уменьшения торгового напряжения», — отмечают аналитики.

Геополитический контекст

Ситуация на Среднем Востоке обострилась: премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху пообещал ответить на атаку хуситов, запустивших ракету возле главного аэропорта Израиля, и принять меры против Ирана. В ответ министр обороны Ирана Азиз Насирзаде заявил: «Тегеран нанесет ответный удар в случае атаки со стороны США или Израиля».

Влияние на рынок

Падение цен на нефть стало следствием решения ОПЕК+ нарастить добычу, что перевесило положительные ожидания торговых переговоров между США и Китаем. Геополитическое напряжение на Среднем Востоке придает неопределенности на рынке.