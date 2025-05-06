Официальный курс: Нацбанк повысил курс гривны на 10 копеек

Национальный банк Украины установил на 6 мая 2025 официальный курс гривны на уровне 41,6036 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем , НБУ повысил курс гривны на 10 копеек.

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Валютный рынок

Нацбанк на 6 мая установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 47,18 грн (на 5 мая курс был установлен на уровне 47,31 грн). Европейская валюта подешевела на 13 копеек.

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