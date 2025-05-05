Национальный банк Украины установил на 5 мая 2025 официальный курс гривны на уровне 41,7091 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ понизил курс гривны на 11 копеек.
Официальный курс: Нацбанк снизил курс гривны на 11 копеек
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Валютный рынок
Нацбанк на 5 мая установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 47,31 грн (на 2 мая курс был установлен на уровне 47,08 грн). Европейская валюта подорожала на 23 копейки.
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Источник: Минфин
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