Пошлины Трампа вызывают торговый шок: компании закрываются, прогнозы ухудшаются

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Влияние на бизнес

Крупные компании, такие как Electrolux, Volvo Cars, Logitech и Diageo, понизили денежные прогнозы, а малые и средние компании прекращают деятельность. «На прошлой неделе крупные транснациональные корпорации и нишевые игроки электронной коммерции сократили прогнозы по прибылям, предупредили о возможных увольнениях и начали пересматривать свои бизнес-планы», — отмечает издание. Особенно болезненной стала отмена льготного режима для онлайн-заказов из Китая стоимостью до $800, что привело к резкому росту пошлин до 145%.

Экономические последствия

Ведущие экономики мира снижают ожидания роста из-за мрачных экономических данных. Главная экономистка BNP Paribas Изабель Матеос-и-Лага отметила: «Тарифная политика США — это серьезный негативный шок для мира в краткосрочной перспективе». США уже ввели 10% пошлины, а в отдельных секторах, таких как сталь и автомобили, ставки значительно выше.

Торговое напряжение

Китай рассматривает предложение США по переговорам о 145% пошлины, на которые ответил собственными 125% тарифами. Администрация Трампа приближается к соглашениям с Индией, Южной Кореей и Японией во избежание дальнейшего повышения пошлин. «Финансовые рынки пока надеются, что США и Китай уйдут от полномасштабной торговой войны», — пишет Reuters, но неопределенность тормозит глобальную экономику.