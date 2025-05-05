В Чехии трудоустроили 160 тысяч украинских беженцев — премьер Фиала

Чехия стала лидером среди стран ЕС по количеству трудоустроенных украинских беженцев, обеспечив работой 160 тысяч человек. Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала на пресс-конференции в Праге вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет Интерфакс-Украина.

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Интеграция беженцев

Фиала подчеркнул: «Чешская республика — это страна, которая приняла больше всего украинских беженцев на единицу населения… Наше решение было успешным, нам как обществу удалось преодолеть препятствия и последующую интеграцию беженцев». В настоящее время 160 тысяч украинцев работают на чешском рынке труда. Всего в Чехии зарегистрировано 397,75 тысяч беженцев со статусом временной защиты, что составляет 9,2% от общего количества в ЕС.

Будущее программы

Действующая программа временной защиты в ЕС действует до марта 2026 года, и решение о дальнейшем статусе беженцев будет зависеть от ситуации. «Предложения по дальнейшей судьбе украинских беженцев будут зависеть от развития актуальной ситуации», — отметил Фиала. По состоянию на март 2025 года в ЕС зарегистрировано более 4,3 миллионов украинских беженцев, и их количество выросло на 21 тысячу в феврале.