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5 мая 2025, 11:10 Читати українською

Австрийцы купили почти за 7 миллиардов евро третий по величине банк Польши

Австрийская группа Erste покупает контрольный пакет акций (49%) у польского банка Santander Bank Polska и долю в 50% у инвестиционной компании Santander TFI (Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych) у испанского банка Santander. Об этом Erste сообщила на своем сайте, пишет Лига.

Австрийская группа Erste покупает контрольный пакет акций (49%) у польского банка Santander Bank Polska и долю в 50% у инвестиционной компании Santander TFI (Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych) у испанского банка Santander.
Фото: depositphotos

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Подробности

Сумма сделки составляет 7 млрд евро, из которых 6,8 млрд стоит сам банк, 0,2 млрд — Santander TFI.

Erste Group сообщила, что соглашение позволит ему выйти на перспективный польский рынок и закрепить позиции ведущего банка в Центральной и Восточной Европе.

Ожидается, что соглашение будет закрыто примерно в конце 2025 г. после получения необходимых регуляторных разрешений.

Santander Bank Polska — третий по величине банк в Польше.

Австрийцы получат контроль над польским банком как крупнейший акционер, хотя и без контрольного пакета акций.

Эта сделка — одна из крупнейших в банковском секторе Европы за последние годы, указывает Bloomberg.

Erste обслуживает более 16 млн клиентов в семи европейских странах. Польский Santander позволит увеличить клиентскую базу примерно до 23 млн клиентов.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Три літри
Три літри
5 мая 2025, 11:12
#
То буде тепер Ерсте в Польщі?
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