Австрийская группа Erste покупает контрольный пакет акций (49%) у польского банка Santander Bank Polska и долю в 50% у инвестиционной компании Santander TFI (Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych) у испанского банка Santander. Об этом Erste сообщила на своем сайте, пишет Лига.
Австрийцы купили почти за 7 миллиардов евро третий по величине банк Польши
Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Подробности
Сумма сделки составляет 7 млрд евро, из которых 6,8 млрд стоит сам банк, 0,2 млрд — Santander TFI.
Erste Group сообщила, что соглашение позволит ему выйти на перспективный польский рынок и закрепить позиции ведущего банка в Центральной и Восточной Европе.
Ожидается, что соглашение будет закрыто примерно в конце 2025 г. после получения необходимых регуляторных разрешений.
Santander Bank Polska — третий по величине банк в Польше.
Австрийцы получат контроль над польским банком как крупнейший акционер, хотя и без контрольного пакета акций.
Эта сделка — одна из крупнейших в банковском секторе Европы за последние годы, указывает Bloomberg.
Erste обслуживает более 16 млн клиентов в семи европейских странах. Польский Santander позволит увеличить клиентскую базу примерно до 23 млн клиентов.
Комментарии - 1