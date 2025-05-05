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5 мая 2025, 10:45 Читати українською

Трамп вводит 100% пошлины на иностранные фильмы, называя это вопросом безопасности

Президент США Дональд Трамп объявил о введении 100% пошлин на все фильмы, снятые за пределами страны, поручив Министерству торговли и торговому представителю начать соответствующую процедуру. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

Президент США Дональд Трамп объявил о введении 100% пошлин на все фильмы, снятые за пределами страны, поручив Министерству торговли и торговому представителю начать соответствующую процедуру.

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Причины решения

Трамп считает, что американская киноиндустрия находится в кризисе из-за действий других стран. «Киноиндустрия в Америке стремительно умирает, ведь другие страны предлагают всяческие стимулы, чтобы переманить американских кинопроизводителей и студии с территории США», — написал он в Truth Social. По его словам, это приводит к «разорению» Голливуда и других регионов США.

Угроза нацбезопасности

По мнению Трампа, ситуация представляет угрозу для страны. «Это — скоординированное усилие со стороны других государств и, следовательно, угроза национальной безопасности. Кроме всего прочего, это также вопрос информационного влияния и пропаганды», — заявил он. Соответственно пошлины должны защитить американскую индустрию от иностранной конкуренции.

Контекст тарифной политики

Ранее, 2 апреля, Трамп ввел дополнительные пошлины на импорт из 185 стран, установив базовую ставку в 10%, в том числе для Украины, хотя для многих государств ставки выше. Новые пошлины на иностранные фильмы являются частью более широкой политики торговых ограничений, направленной на поддержку внутреннего рынка США.

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
0
Три літри
Три літри
5 мая 2025, 11:13
#
Пхах, клоун
+
+15
Mini Mi
Mini Mi
5 мая 2025, 11:24
#
Ахха, гениальное решение просто. Ответные пошлины Голливуд убьют в ноль.
Зная конфликт Трампа с леваками с Голливуда думается что это такая хитрая месть под видом заботы)
+
0
Игорь УА
Игорь УА
5 мая 2025, 11:30
#
Американцы любили ходить на индийские фильмы?
+
0
Mini Mi
Mini Mi
5 мая 2025, 11:31
#
Фильм сниматься может американской студией, но не в Америке. Дедушка Донни неплохо так Голливуду ***)
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