Президент США Дональд Трамп объявил о введении 100% пошлин на все фильмы, снятые за пределами страны, поручив Министерству торговли и торговому представителю начать соответствующую процедуру. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.
Трамп вводит 100% пошлины на иностранные фильмы, называя это вопросом безопасности
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Причины решения
Трамп считает, что американская киноиндустрия находится в кризисе из-за действий других стран. «Киноиндустрия в Америке стремительно умирает, ведь другие страны предлагают всяческие стимулы, чтобы переманить американских кинопроизводителей и студии с территории США», — написал он в Truth Social. По его словам, это приводит к «разорению» Голливуда и других регионов США.
Угроза нацбезопасности
По мнению Трампа, ситуация представляет угрозу для страны. «Это — скоординированное усилие со стороны других государств и, следовательно, угроза национальной безопасности. Кроме всего прочего, это также вопрос информационного влияния и пропаганды», — заявил он. Соответственно пошлины должны защитить американскую индустрию от иностранной конкуренции.
Контекст тарифной политики
Ранее, 2 апреля, Трамп ввел дополнительные пошлины на импорт из 185 стран, установив базовую ставку в 10%, в том числе для Украины, хотя для многих государств ставки выше. Новые пошлины на иностранные фильмы являются частью более широкой политики торговых ограничений, направленной на поддержку внутреннего рынка США.
Комментарии - 4
Зная конфликт Трампа с леваками с Голливуда думается что это такая хитрая месть под видом заботы)