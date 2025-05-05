Индия остановила пропуск воды через плотину на границе с Пакистаном

Индия перекрыла воду через дамбу Баглихар на реке Ченаб после теракта в Джамму и Кашмире. Это может обострить отношения с Пакистаном. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Times of India.

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Что известно

Индия остановила поток воды из-за дамбы Баглихар на реке Ченаб после приостановления действия Индского договора.

Это решение также предусматривает возможные аналогичные меры на дамбе Кишанганга на реке Джелум.

Согласно источникам издания, эти гидроэлектростанции имеют важное стратегическое значение для Индии, поскольку они позволяют регулировать сроки сброса воды, что может оказать серьезное влияние на водные ресурсы в регионе.

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Напомним

Ранее «Минфин» писал, что со 2 мая Индия запретила импорт всех товаров, происходящих из Пакистана или следующих транзитом через него, Пакистан ответил симметрично.