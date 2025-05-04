Jaguar Land Rover возобновляет экспорт автомобилей в США

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Первые партии автомобилей JLR, следующие в США в течение почти месяца, покинули Британию в среду, говорится в сообщении.

«Поскольку мы работаем над решением новых условий торговли с США с нашими деловыми партнерами, мы вводим в действие наши запланированные краткосрочные мероприятия, а также разрабатываем наши среднесрочные и долгосрочные планы. Мы предоставим дальнейшую информацию по результатам работы в мае за год», — говорится в заявлении компании.

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Напомним

Как писал ранее «Минфин», компания JLR, принадлежащая индийской Tata Motors, заявила в апреле, что приостановит поставки своих автомобилей британского производства в США в месяц, поскольку рассматривает вопрос о том, как смягчить 25% пошлины Трампа на импортные легковые и легкие грузовики, вступивший в силу 3 апреля.

25% тарифа США на импортируемые легковые и грузовые автомобили вступил в силу 3 апреля, на следующий день после того, как Трамп объявил о тарифах на другие товары из стран по всему миру.

Великобритания заявила, что сосредоточена на попытках заключить торговое соглашение с Вашингтоном.

The Times сообщает, что Jaguar Land Rover, вероятно, имеет запас автомобилей на несколько месяцев продаж в США, не подпадающих под новые тарифы.