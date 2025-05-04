За неделю Нацбанк продал $748 миллионов

Национальный банк в течение недели, с 28 апреля по 2 мая, продал на межбанковском валютном рынке $742,7 млн. Валюту НБУ не покупал. Об этом говорится в данных НБУ.

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С 28 апреля по 2 мая Нацбанк продал на межбанке $742,7 млн, что на $123,8 млн больше, чем на прошлой неделе.

В течение недели, с 21 по 25 апреля, купил на межбанковском валютном рынке $0,80 млн и продал $618,90 млн. Чистая продажа валюты составила $618,10 млн против $304,40 млн на прошлой неделе.

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