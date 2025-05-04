Дефицит электроэнергии: В Раде предупредили о возможных отключениях света летом и назвали три решения

В Украине этим летом возможен определенный дефицит электроэнергии в вечерние часы, в частности, в жаркую погоду. В этот период на энергоблоках будут проводить сезонные ремонтные работы. Об этом рассказал член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ, народный депутат Сергей Нагорняк, передает РБК-Украина .

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Что известно

По его словам, причина того, что на атомных энергоблоках будут проводиться ремонтные кампании летом, и они «не будут давать того объема электрической энергии в сеть».

«Соответственно, будут давать где-то частично и солнечные электростанции, но они больше дают энергию тогда, когда мы меньше употребляем», — отметил Нагорняк.

Представитель профильного комитета Рады также назвал три шага, которые должны помочь избежать дефицита электричества летом:

это увеличение предельной цены для импортеров,

привлечение госкомпаний к импорту,

установка украинцами солнечных панелей и накопителей.

Первый шаг

Как пояснил Нагорняк, в первую очередь, если регулятор «пойдет на следующий шаг и увеличит предельную цену вечерних часов электрической энергии», это может дать возможность импортерам «больше привлекать электрическую энергию из-за границы, больше ее поставлять в Украину и снизить дефицит в энергосистеме».

Второй шаг

Второй шаг, рассказал нардеп, на который может пойти Кабмин, это «если он обяжет тот же самый „Энергоатом“ и „Укргидроэнерго“ стать импортером электрической энергии в такие вечерние часы, как государственный трейдер».

«По сути, они могут закупать эту электрическую энергию за границей в вечерние часы, продавать ее, конечно, придется подешевле для населения», — отметил Нагорняк.

В итоге, продолжил он, это может дать возможность избежать дефицита в вечерние часы «как раз в летние месяцы, тогда, когда мы будем больше потреблять».

«Пойдет ли правительство и регулятор на такие шаги или не пойдет, будем видеть», — отметил народный депутат.

Третий шаг

Также Нагорняк рассказал, что третий шаг, который могут сделать сами украинцы, — воспользоваться государственной программой и установить солнечные электростанции и аккумуляторы, которые позволят генерировать энергию днем и потреблять ее вечером.