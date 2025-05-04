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4 мая 2025, 10:48 Читати українською

Швеция хочет платить мигрантам по 32 тысячи евро за возвращение домой

В Швеции заявили о намерении увеличить сумму помощи мигрантам за возвращение на родину с 900 до 32 тысяч евро. Об этом в интервью Euronews сказал шведский премьер-министр Ульф Кристерссон, сообщает «Европейская правда».

В Швеции заявили о намерении увеличить сумму помощи мигрантам за возвращение на родину с 900 до 32 тысяч евро.
Фото: depositphotos

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Что известно

По словам главы шведского правительства, «абсолютно необходимо установить контроль над миграцией».

Он повторил свое предложение значительно увеличить сумму денег, которую Швеция предлагает мигрантам в качестве финансового стимула для выезда из страны.

В настоящее время субсидия составляет 900 евро на взрослого. Однако эта инициатива пока не увенчалась успехом. По данным Шведского миграционного агентства, в 2023 году было одобрено только одно из 70 заявлений.

Чтобы переломить эту тенденцию, правительство предлагает увеличить сумму пособия до 32 тысяч евро или на 3400%.

Кристерссон рассказал, что вдохновился опытом Дании.

«Мы в основном копируем датскую модель и значительно увеличиваем эту сумму, чтобы облегчить жизнь тем, кто отдает себе отчет, что предпочитает вернуться в свою страну, а также по разным причинам не чувствует, что может построить полноценную жизнь в Швеции», — сказал он.

Кристерссон признал, что этот метод не понравится многим, но отметил проблему интеграции мигрантов.

«Я не думаю, что этот метод будет эффективным для многих людей, но у нас есть проблема с интеграцией, и если люди, которые имеют законное право оставаться в Швеции, но в основном не интегрируются, не ценят шведский образ жизни, то по крайней мере они задумаются о возвращении в свою страну происхождения», — отметил премьер Швеции.

Предложение должно вступить в силу 1 января 2026 года.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+15
EvilReptiloid
EvilReptiloid
4 мая 2025, 10:56
#
Шведський уряд виростив своїх платників податків відмінними куколдами.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
4 мая 2025, 11:22
#
З такими грошима можна на декілька днів і в Україну повернутись…
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