США одобрили продажу Украине оборудования для F-16 на $310 млн

Государственный департамент США одобрил потенциальную продажу Украине пакета услуг по обслуживанию истребителей F-16 и обучение на них на общую сумму около $310,5 миллиона. Об этом сообщило Управление военного сотрудничества Министерства обороны США, пишет «Европейская правда».

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Продажа оборудования для F-16 была одобрена Госдепом в рамках программы военных продаж, которая предусматривает, что заказ оплатит Украина, но фактическим заказчиком будет Пентагон, чтобы он был выполнен быстрее.

В пакет, одобренный Госдепом, вошли такие услуги, как модификация и модернизация F-16, обучение персонала, запчасти и ремонт, а также необходимое наземное оборудование.

Кроме того, Украина сможет приобрести «секретное и несекретное» программное обеспечение, публикации и техническую документацию, услуги по инженерной, технической и логистической поддержке правительства США и подрядчиков.

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«Предложенная продажа отвечает вкладам международной коалиции в создание программы F-16 для Украины и общую модернизацию ВВС Украины», — добавили в Пентагоне.

Недавно администрация Дональда Трампа проинформировала Конгресс о намерениях одобрить экспорт товаров военного назначения Украине через механизм прямых коммерческих продаж на $50 млн или более.