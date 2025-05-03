Morgan Stanley будет предлагать клиентам услуги по торговле криптовалютами

Банк Morgan Stanley работает над планом запуска торговли криптовалютами на своей платформе E*Trade. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

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Что известно

В заявлении говорится, что проект пока находится на начальной стадии и руководители банка планируют запустить сервис в 2026 году.

Кроме того, компания рассматривает возможность сотрудничества с одной или несколькими уже действующими криптофирмами для того, чтобы создать механизм купли-продажи популярных токенов, в частности биткоина и Ethereum, говорится в сообщении.

По словам источников, знакомых с ситуацией, внутри Morgan Stanley обсуждения расширения присутствия на крипторинке активизировались в конце 2024 года.

«Богатые клиенты банка уже имеют доступ к ETF на криптовалюте, а также опционам и фьючерсам на них. В конце концов руководство решило, что следующим логическим шагом станет запуск спотовой торговли на E*Trade», — пишет издание.