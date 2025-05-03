Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) дал разрешение компании, входящей в состав инвестиционной группы DCH бизнесмена Александра Ярославского, получить общий контроль над компанией Kasta.
АМКУ разрешил DCH Ярославского купить маркетплейс Kasta
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АМКУ в частности разрешил ООО «Консалт Система» вместе с ООО «КРВН» и кипрской компанией Redinfine Consultants Limited совместно вступить в контроль над другой кипрской компанией — Dragton Enterprises Limited — материнской компанией Kasta.
Kasta.ua — один из крупнейших украинских маркетплейсов, специализирующийся на онлайн-продаже товаров широкого потребления.
Источник: Минфин
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