Госслужба занятости назвала наиболее востребованные профессии на рынке труда

Государственная служба занятости обнародовала тренды на рынке труда: какие вакансии наиболее востребованы и в каких сферах. Об этом говорится в сообщении Госслужбы занятости.

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Наиболее востребованы на рынке труда профессии

Аналитики выявили наиболее востребованные на рынке труда профессии, которые в целом делятся на четыре категории:

для работников сферы торговли и услуг,

для квалифицированных рабочих,

для профессионалов и специалистов,

для неквалифицированных рабочих.

Среди работников сферы обслуживания и предоставления услуг чаще всего речь идет о продавцах, администраторах, поварах, торговых представителях, баристах и официантах. Большой спрос по этим профессиям обусловлен текучестью кадров.

В категории квалифицированных рабочих, которые на основе среднего образования получили специальные умения и знания, наиболее востребованы водители, слесари, комплектующие, швеи и электрики.

У категории профессионалов и специалистов с высшим образованием наибольший спрос на бухгалтеров, инженеров, врачей, технологов, учителей и экономистов. В Госслужбе занятости отметили, что бизнесу сложно найти людей таких профессий, потому что для обучения или переучения нужны деньги и время.

Среди неквалифицированных рабочих самые популярные запросы на грузчиков, уборщиков, кладовщиков и подсобных работников. В этой категории основная причина нехватки кадров — относительно невысокая заработная плата.

«Если же говорить о категориях в целом, то наиболее дефицитны представители второй и третьей групп (то есть квалифицированные рабочие и профессионалы)», — подытожили в Госслужбе занятости.