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2 мая 2025, 19:04 Читати українською

Revolut планирует получить банковскую лицензию в Украине: переговоры с НБУ продолжаются

Национальный банк Украины (НБУ) активно сотрудничает с необанком Revolut, который намерен получить банковскую лицензию для работы в Украине, соблюдая законодательные требования. Об этом пишет NV Бизнес, передает Интерфакс-Украина.

Национальный банк Украины (НБУ) активно сотрудничает с необанком Revolut, который намерен получить банковскую лицензию для работы в Украине, соблюдая законодательные требования.

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Диалог с НБУ

Замглавы НБУ Дмитрий Олейник рассказал: «Мы ведем диалог с Revolut, и они заявили о намерении получить банковскую лицензию. Также общаемся с европейскими регуляторами о необходимости их лицензирования для предоставления услуг украинским резидентам». НБУ заинтересован в выходе на украинский рынок таких компаний, как Revolut и Wise, но отмечает необходимость соответствия украинскому законодательству.

Риски для потребителей

Олейник отметил, что Revolut и подобные сервисы работают через банки других юрисдикций, что создает неопределенность защиты прав украинских пользователей. «Поэтому дальнейшее развитие таких сервисов должно соответствовать украинскому законодательству и нормативной базе», — подчеркнул он. По оценкам НБУ, украинцы открыли около 100 тысяч счетов в Revolut.

Выход на рынок

Revolut официально запустился в Украине 11 февраля 2025 г. на основе лицензии от Европейского центрального банка для Revolut Bank UAB (Литва). Однако уже через две недели НБУ отметил необходимость получения украинской лицензии. Revolut, основанный в 2015 году в Великобритании со штаб-квартирой в Лондоне, планирует выполнить это требование в ближайшее время.

Источник: Минфин
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