The Blockchain Group планирует приобрести 1% биткоинов в течение десяти лет. Сейчас это $25 млрд

Европейская компания The Blockchain Group 1 мая 2025 года объявила о десятилетнем плане по приобретению 260 000 биткоинов, что на момент публикации оценивается в $25 миллиардов. Об этом пишет Incrypted.

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Стратегическая цель

Этот объем составляет около 1% от максимального предложения биткоина, что может сделать компанию одним из крупнейших корпоративных владельцев криптовалюты в мире. Генеральный директор Александр Лайзе подчеркнул: «Обойти биткоин — значит утратить актуальность. Это цифровое золото».

Основные направления плана

План под названием «Стратегия 1%» предусматривает несколько шагов: