Европейская компания The Blockchain Group 1 мая 2025 года объявила о десятилетнем плане по приобретению 260 000 биткоинов, что на момент публикации оценивается в $25 миллиардов. Об этом пишет Incrypted.
The Blockchain Group планирует приобрести 1% биткоинов в течение десяти лет. Сейчас это $25 млрд
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Стратегическая цель
Этот объем составляет около 1% от максимального предложения биткоина, что может сделать компанию одним из крупнейших корпоративных владельцев криптовалюты в мире. Генеральный директор Александр Лайзе подчеркнул: «Обойти биткоин — значит утратить актуальность. Это цифровое золото».
Основные направления плана
План под названием «Стратегия 1%» предусматривает несколько шагов:
- привлечение до $740 миллионов через инновационные финансовые инструменты, в том числе warrants;
- выпуск облигаций по примеру компании Strategy (ранее MicroStrategy);
- реинвестирование операционной прибыли от майнинга и биржевых платформ;
- стратегические слияния и поглощения компаний с крупными биткоин-портфелями.
Источник: Минфин
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