В марте 2025 средняя зарплата работников центральных органов государственной власти в Украине выросла до 54,22 тыс. грн, в то время как в феврале она составила 51,4 тыс. грн. грн. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов.
В Украине выросли зарплаты госслужащих: где зарабатывают больше всего
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Самые высокие средние зарплаты среди госорганов в марте получали сотрудники Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) — 115,9 тыс. грн.
На втором месте Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) со средней зарплатой 91,3 тыс. грн.
На третьем — Аппарат Верховной Рады (81,5 тыс. грн).
На четвертом месте Антипонопольный комитет — 81,2 тыс. грн.
Замыкает пятерку — Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) со средней зарплатой 79,5 тыс. грн.
Источник: Минфин
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