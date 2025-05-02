Правительство привлекло от продажи/обмена ОВГЗ на аукционах с начала года почти 160 миллиардов

За январь-апрель 2025 года правительство Украины привлекло от размещения ОВГЗ на аукционах более 159 млрд грн в эквиваленте: 123 609,2 млн грн, $647,8 млн и 191,4 млн евро . На погашение по внутренним долговым государственным ценным бумагам за этот период направлено 131 909,4 млн грн, $952,8 млн и 319,7 млн евро. Об этом свидетельствуют данные депозитария НБУ , сообщает пресс-служба регулятора.

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В целом с начала полномасштабного вторжения до 30 апреля 2025 года правительство на первичных аукционах привлекло почти 1 617 млрд грн в эквиваленте: 1 175 591,8 млн грн, $8 993,2 млн и 2 659,5 млн евро, а на погашение за 9,9 565,1 млн. и 2 488,6 млн. евро.

Максимальная доходность ОВГЗ, размещавшихся на аукционах в апреле, составила в гривне 17,80% годовых, в долларах США — 4,25% годовых. ОВГЗ, номинированные в евро, в апреле не размещались.

Отмечается, что в феврале были усилены возможности для осуществления Министерством финансов Украины активных операций с целью повышения эффективности управления внутренним государственным долгом: НБУ обеспечил возможность проведения расчетов по новому виду размещения ОВГЗ путем проведения аукционов по размещению ОВГЗ с одновременным обменом на обращения ОВГЗ другого выпуска.

Наибольший объем этих ценных бумаг по-прежнему сконцентрирован банками — первичными дилерами.

Вторым по объему является портфель военных облигаций в собственности граждан и бизнеса Украины. По состоянию на 1 мая 2025 г. он составлял:

101 929,8 млн. грн., или 32,1% от общего объема приобретенных гривневых военных ОВГЗ (по состоянию на 1 апреля 2025 года — 106 625,8 млн. грн., или 32,6%);

$1 587,7 млн, или 61,5% от общего объема военных ОВГЗ, номинированных в долларах США (на 1 апреля 2025 года — $1 612,9 млн, или 60,6%);

237,0 млн. евро, или 54,9% от общего объема ОВГЗ, номинированных в евро (по состоянию на 1 апреля 2025 года — 168,8 млн. евро, или 39,1%).

Общий портфель военных облигаций в собственности физических и юридических лиц по состоянию на 1 мая 2025 составил 176,3 млрд грн в эквиваленте по сравнению со 113,6 млрд грн в эквиваленте по состоянию на 1 мая 2024 года. За последний год он вырос более чем в 1,5 раза.

Объем военных облигаций внутреннего государственного займа в собственности нерезидентов на 1 мая 2025 года составил 9 012,5 млн грн, $7,4 млн и 0,1 млн евро.

Министерство финансов Украины в апреле 2025 года погасило военные ОВГЗ на сумму 20 000,0 млн грн и $281,1 млн.

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