Канада открыла рынок для импорта яиц из Украины

Канадское агентство инспекции пищевых продуктов (CFIA) официально согласовало сертификат на экспорт яиц из Украины в Канаду. Об этом заявили в посольстве Украины в Канаде.

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Это решение — результат совместных усилий между Министерством иностранных дел Украины, посольством Украины в Канаде и Госпродпотребслужбой.

«Открытие новых рынков для украинской продукции — это часть нашей стратегии поддержки экономики во время войны, укрепление присутствия украинского бизнеса в мире и популяризация украинской продукции как качественной, безопасной и конкурентоспособной», — говорится в сообщении.

В ведомстве выразили надежду, что уже скоро украинские яйца появятся на полочках канадских супермаркетов.