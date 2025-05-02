Украина увеличила экспорт электроэнергии почти вдвое

В апреле 2025 года Украина увеличила экспорт электроэнергии по сравнению с предыдущим месяцем почти вдвое — до более 150 тыс. МВт-час. Об этом идет речь в мониторинге ExPro.

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Больше всего электроэнергии экспортировалось 22−25 апреля, более 11 тыс. МВт-час.

При этом в прошлом месяце больше электроэнергии было экспортировано в Венгрию (38%) и Молдову (35%).

Импорт

Импорт электроэнергии в Украину в апреле сократился еще на 31%, по сравнению с мартом 2025 года — до 187 тыс. МВт-час.

Больше электроэнергии было поставлено из Венгрии (44%), Словакии и Польши (по 18%).

Пик импорта был 11 апреля, более 20 тысяч. МВт-ч, а уже после 20 апреля объемы поставленной электроэнергии из-за границы значительно сократились.

Напомним

«Минфин» писал, что ЕС увеличил возможности для экспорта электроэнергии из Украины и Молдовы до 650 МВт. Такое решение приняла экспертная группа ENTSO-E по расчетам коммерческих обменов электроэнергией.