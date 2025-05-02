В Монако задержали сына экспрезидента «Мотор Сичи» за хищение активов предприятия

Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора вместе с стражами порядка Франции и Монако задержали сына экспрезидента «Мотор Сичи» Александра Богуслаева. Вместе с отцом он подозревается в хищении активов компании. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Как установило расследование, фигуранты незаконно присвоили контрольный пакет акций госпредприятия, а затем продали его за $650 млн.

Согласно материалам производства задержанный до начала полномасштабной войны помог своему отцу Вячеславу Богуслаеву присвоить акции предприятия, а затем продать их третьим лицам.

Для реализации сделки в то время руководитель «Мотор Сичи» организовал инвентаризацию активов компании, в результате чего искусственно снизил стоимость ее акций.

Затем он приобрел 65% ценных бумаг по существенно сниженной цене и впоследствии передал большую их часть в пользу шести оффшорных структур, которыми владеет его сын.

Чтобы легализовать украденные активы, злоумышленники продали их зарубежным компаниям, а полученную прибыль использовали для приобретения элитной недвижимости на территории ЕС.

В ходе международного расследования проведены одновременные обыски по месту жительства задержанного на прибрежной вилле в Монако и в помещениях аффилированных лиц в Запорожье.

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Следователи Службы безопасности сообщили сыну экспрезидента Мотор Сичи о подозрении по ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, совершенные организованной группой в особо крупном размере).

Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Также новое подозрение получил эксочельщик Мотор Сичи, который находится под стражей по обвинению в сотрудничестве с РФ. Его преступления дополнительно квалифицированы по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 5 ст. 191 (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах организованной группой);

ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (организация, легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, совершенные организованной группой в особо крупном размере).

Напомним

В октябре 2022 года СБУ задержала Богуслаева из-за обвинений в государственной измене. Также был задержан начальник департамента внешнеэкономической деятельности предприятия. Им сообщили о подозрении в коллаборационизме и пособничестве стране-агрессору.

«Минфин» также писал, что Шевченковский районный суд Киева избрал президенту АО «Мотор Сич» Вячеславу Богуслаеву меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.