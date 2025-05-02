НБУ внедрит новую методологию оценки небанковских учреждений в 2025 году

Национальный банк в 2025 году приступит к тестированию новой методологии надзорной оценки небанковских финансовых учреждений, разработанной в соответствии с требованиями Международного валютного фонда (МВФ). Об этом пишет Интерфакс-Украина.

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Разработка методологии

Новая методология, над которой НБУ начал работу в 2024 году, охватывает страховщиков, финансовые компании, ломбарды и кредитные союзы. «В 2025 году Национальный банк проведет тестирование новой методологии надзорной оценки небанковских финансовых учреждений с целью дальнейшего ее внедрения», — говорится в отчете Нацбанка за 2024 год. Она предполагает оценку риск-профиля учреждений по количественным и качественным критериям, в том числе с учетом системы управления страховщиков, и является частью структурного маяка МВФ.

Наблюдательные проверки в 2024 году

В 2024 году НБУ запланировал 26 инспекционных проверок небанковских учреждений, из которых 24 уже начаты или завершены. Проверки касались 12 финансовых компаний и 14 страховщиков. По их результатам применены различные меры: аннулирование лицензий в 9 случаях (6 страховых и 3 финансовые компании), обязательства устранить нарушения в 5 случаях (2 страховые и 3 финансовые компании), письменные оговорки для 3 финансовых компаний, штрафы за нарушение финансового законодательства для 4 компаний (2 страховых и 2 финансовых компаний) и штрафы за нарушение прав 6 финансовых компаний.

Финансовые санкции

Общая сумма штрафов, уплаченных небанковскими финансовыми учреждениями по результатам проверок, составила 7,15 миллиона гривен. «Согласно отчету, по результатам проверок НБУ небанковские финансовые учреждения уплатили штрафы на общую сумму 7,15 млн грн», — отмечается в отчете.