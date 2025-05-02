В первом квартале 2025 года Apple понесла дополнительные расходы в размере $900 миллионов из-за повышения пошлин, введенных администрацией Дональда Трампа.
Тарифы Трампа стоили Apple $900 миллионов в первом квартале 2025 года
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Финансовые результаты
Несмотря на значительные расходы, Apple сообщила о доходе в $95,4 миллиарда за первый квартал, установив рекордную прибыль на акцию — $1,65. в отчете.
Воздействие на цены
Генеральный директор Apple Тим Кук заверил, что повышения цен из-за тарифов пока не планируется.
Больше всего пострадали аксессуары
По словам Кука, наибольшее влияние тарифов ощутил бизнес AppleCare и аксессуары, в том числе запасные части для ремонта и продукты, такие как чехлы для iPhone.
Стратегия компании
Кук подчеркнул, что Apple пострадала меньше, чем могла бы, благодаря диверсификации производства.
Источник: Минфин
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Комментарии - 2
«Тім Кук приєднується до лідерів великих технологічних компаній на інавгурації Трампа» 20 січня 2025, 23:40