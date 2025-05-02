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2 мая 2025, 11:36 Читати українською

Тарифы Трампа стоили Apple $900 миллионов в первом квартале 2025 года

В первом квартале 2025 года Apple понесла дополнительные расходы в размере $900 миллионов из-за повышения пошлин, введенных администрацией Дональда Трампа.

В первом квартале 2025 года Apple понесла дополнительные расходы в размере $900 миллионов из-за повышения пошлин, введенных администрацией Дональда Трампа.► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиФинансовые результатыНесмотря на значительные расходы, Apple сообщила о доходе в $95,4 миллиарда за первый квартал, установив рекордную прибыль на акцию — $1,65.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Финансовые результаты

Несмотря на значительные расходы, Apple сообщила о доходе в $95,4 миллиарда за первый квартал, установив рекордную прибыль на акцию — $1,65. в отчете.

Воздействие на цены

Генеральный директор Apple Тим Кук заверил, что повышения цен из-за тарифов пока не планируется.

Больше всего пострадали аксессуары

По словам Кука, наибольшее влияние тарифов ощутил бизнес AppleCare и аксессуары, в том числе запасные части для ремонта и продукты, такие как чехлы для iPhone.

Стратегия компании

Кук подчеркнул, что Apple пострадала меньше, чем могла бы, благодаря диверсификации производства.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+15
Я_ __
Я_ __
2 мая 2025, 11:42
#
Зато деякі моделі тесла збираються і конструюються повністю в штатах, тесла може таким макаром взагалі витиснути певних конкурентів.
+
0
Три літри
Три літри
2 мая 2025, 11:46
#
Потужно. Оце сходив в ложу Трампа цілувати дупу — і отримав.

«Тім Кук приєднується до лідерів великих технологічних компаній на інавгурації Трампа» 20 січня 2025, 23:40
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