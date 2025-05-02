Тарифы Трампа стоили Apple $900 миллионов в первом квартале 2025 года

В первом квартале 2025 года Apple понесла дополнительные расходы в размере $900 миллионов из-за повышения пошлин, введенных администрацией Дональда Трампа.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Финансовые результаты

Несмотря на значительные расходы, Apple сообщила о доходе в $95,4 миллиарда за первый квартал, установив рекордную прибыль на акцию — $1,65. в отчете.

Воздействие на цены

Генеральный директор Apple Тим Кук заверил, что повышения цен из-за тарифов пока не планируется.

Больше всего пострадали аксессуары

По словам Кука, наибольшее влияние тарифов ощутил бизнес AppleCare и аксессуары, в том числе запасные части для ремонта и продукты, такие как чехлы для iPhone.

Стратегия компании

Кук подчеркнул, что Apple пострадала меньше, чем могла бы, благодаря диверсификации производства.