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2 мая 2025, 10:02 Читати українською

Третий год полномасштабной войны не пошатнул финансовую систему Украины — годовой отчет НБУ

Национальный банк обнародовал годовой отчет за 2024 год, в котором среди ключевых достижений назвал устойчивость финансового сектора Украины, контролируемую макрофинансовую ситуацию и высокий уровень сотрудничества с международными партнерами. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Национальный банк обнародовал годовой отчет за 2024 год, в котором среди ключевых достижений назвал устойчивость финансового сектора Украины, контролируемую макрофинансовую ситуацию и высокий уровень сотрудничества с международными партнерами.
Фото: НБУ

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«Если одним предложением очертить цель, которую мы ставили на 2024 год, то это укрепление фундамента для восстановления экономики и последующее возвращение нормальности в экономическую жизнь страны даже в условиях войны. Ведь только так создается перспектива на будущее», — отметил глава НБУ Андрей Пышный.

Макрофинансовая ситуация

Нацбанк отметил, что, несмотря на вызовы войны, макрофинансовая ситуация остается контролируемой.

В 2024 году НБУ перешел в режим гибкого инфляционного таргетирования, что предполагает приведение инфляции к цели 5% на приемлемом горизонте политики (до 3 лет). Также состоялась полная адаптация валютного рынка к режиму управляемой гибкости курса, который НБУ внедрил в октябре 2023 года.

«Макрофинансовая стабильность и устойчивость валютного рынка позволили в мае 2024 года принять самый большой с начала полномасштабного вторжения пакет валютных смягчений для бизнеса. Это улучшило условия ведения бизнеса в Украине, в то же время не оказало существенного влияния на валютный рынок», — говорится в сообщении.

Решения НБУ по процентной политике учитывали необходимость сохранения баланса между ценовой стабильностью, что является приоритетом НБУ, и поддержкой экономического роста.

Так, в условиях низкого инфляционного давления НБУ продолжил начавшееся с середины 2023 года смягчение процентной политики, снизив учетную ставку в первом полугодии на 2 п. п. до 13%.

Вместе с внедрением профильной стратегии, эти решения обеспечили мощный толчок для развития кредитования: чистый кредитный портфель бизнеса в гривне в 2024 году вырос на 21%, население — на 40%.

«В то же время НБУ раньше времени отреагировал на прогнозируемый разворот инфляционного тренда во втором полугодии 2024 года, приостановив в июле смягчение процентной политики», — отметил регулятор.

В декабре НБУ перешел к повышению учетной ставки, учитывая более мощное ценовое давление. Это позволило сохранить контроль над инфляционными процессами и ожиданиями.

Устойчивость финансового сектора

Нацбанк подчеркнул, что финансовый сектор устойчив и в дальнейшем реформируется в соответствии с требованиями ЕС.

В 2024 году банки оставались капитализированными и прибыльными, бесперебойно работали, поддерживая экономику. Благодаря прибыльности и приемлемому переходному периоду они успешно перешли в новую структуру капитала и нормативы его достаточности по стандартам ЕС.

Согласно прошлогодним оценкам, эквивалентность регулирования банковского сектора в Украине нормам ЕС достигла достаточно высокого уровня — более 70%.

В течение прошлого года банковский сектор показывал примеры сплоченности и ответственности, чтобы противостоять вызовам полномасштабной войны.

Первый — сотрудничество банков в целях развития кредитования проектов по восстановлению объектов энергетической инфраструктуры Украины. С июня по декабрь 2024 года включительно банки приступили к финансированию проектов бизнеса по восстановлению энергетической инфраструктуры на 10,5 млрд грн, а профинансированная мощность генерации превысила 470 МВт.

Вторым примером консолидации стала проактивная позиция банков по обеспечению прозрачности функционирования рынка платежных услуг, закрепленная соответствующим меморандумом.

Цель документа — упорядочить действующие процессы и подходы в сфере эффективного мониторинга платежных операций, чтобы исключить использование платежной инфраструктуры для финансирования незаконной деятельности, в частности террористической, диверсионной и по обслуживанию теневой экономики.

В меморандум присоединились не только почти все банки, но и небанковские платежные учреждения.

Также в 2024 г. продолжалась активная трансформация небанковского финансового сектора. В ее основе — введение в действие с января 2024 года разработанных Национальным банком законов о финансовых услугах, страховании, кредитных союзах, а также соответствующих нормативных документов НБУ.

Новые регуляции усилили регулирование небанковского финансового сектора и стали залогом качества функционирования сектора для достижения цели — сформировать прозрачный, надежный, конкурентный рынок, работающий по правилам ЕС и способствующий восстановлению страны.

В планах НБУ — дальнейшее внедрение европейских регуляций в банковском и небанковском секторах.

Доверие к банковской системе и нацвалюте

По словам НБУ, доверие украинцев к банковской системе и национальной валюте сохраняется.

Свидетельством тому является прирост срочных средств в гривне на банковских счетах граждан. Доля гривневых средств, которые население хранит на срочных депозитах, составила около трети их общего объема в течение 2024 года, что значительно больше, чем в 2022 году.

Также росли объемы всех средств населения и бизнеса на счетах. По состоянию на 1 января 2025 г. объем гривневых средств клиентов в банках достиг 1,9 трлн грн (0,8 трлн грн — на счетах населения, 1,1 трлн грн — на счетах бизнеса).

За год объем гривневых средств физических лиц в банках вырос на 12%, бизнеса — на 19%. С начала полномасштабного вторжения объем гривневых средств клиентов в банках удвоился.

Сотрудничество с международными партнерами

Международное сообщество продолжало поддерживать Украину. В 2024 году объем внешнего финансирования составил $42 млрд. Это позволило нарастить международные резервы страны до нового исторического рекорда — $43,8 млрд по состоянию на 1 января 2025 года.

«Длительное результативное взаимодействие с Международным валютным фондом, усилившее устойчивость экономики и финансового сектора», — говорится в сообщении.

В 2024 году Украина успешно прошла четыре просмотра программы расширенного финансирования (EFF), а всего с начала действия программы — шесть просмотров (на время публикации Отчета Украина успешно прошла семь просмотров программы и готовится к восьмому). Это беспрецедентный результат за всю историю сотрудничества Украины с МВФ.

Также отмечается, что достигнут прогресс в вопросе доступа Украины к обездвиженным российским активам. Удалось реализовать инструмент Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) Loans, открывший Украине доступ к финансированию от стран G7 под залог доходов от обездвиженных российских активов.

Также продолжался скрининг национального законодательства с Европейской комиссией, осуществлен рекордный прогресс в выполнении международных программ, в частности по программе Ukraine Facility с ЕС.

Развитие финансовой инклюзии

Отмечается, что финансовая система продолжает движение в направлении развития финансовой инклюзии.

В течение 2024 года при поддержке Всемирного банка продолжалась активная работа по повышению уровня финансовой инклюзии и безбарьерности финансового сектора. Банки и небанковские финучреждения постепенно внедряют принятые НБУ Методические рекомендации по правилам инклюзивного предоставления финансовых услуг.

Финансовая система сконцентрировалась на усилиях по полной реинтеграции ветеранов и прифронтовых регионов в экономическую жизнь страны, в частности в рамках Хартии по финансовой инклюзии и реинтеграции ветеранов, к которой присоединились 38 крупных банков.

Толчком к дальнейшему развитию финансовой инклюзии должно стать введение банка финансовой инклюзии с ограниченной банковской лицензией.

«Это позволит решить вопрос доступа населения и бизнеса к финансовым услугам в небольших населенных пунктах, деоккупированных и приближенных к фронту территориях. Соответствующий законопроект, разработанный в прошлом году НБУ, находится на рассмотрении Верховной Рады», — отметил регулятор.

Другие направления

Кроме того, в 2024 году НБУ сосредотачивал свои усилия на ряде других важных направлений, в частности:

  • продолжении цифровой трансформации. Состоялся переход на новую версию Системы электронных платежей НБУ (СЭП) с функциональностью мгновенных кредитовых переводов, что обеспечивает практически мгновенное перечисление средств со счета плательщика на счет получателя;
  • развитию финансовой грамотности украинцев. Утверждена Национальная стратегия развития финансовой грамотности до 2030 года, обнародована Рамка финансовых компетентностей для детей и молодежи Украины, подготовлен учебник для учащихся 8 класса для изучения нового предмета «Предпринимательство и финансовая грамотность», который получил гриф Министерства образования и науки Украины;
  • восстановлении исторической справедливости в денежном обращении. Инициатива НБУ изменить российское название разменной монеты «копейка» на украинский — «шаг» получила поддержку научного сообщества и активно дискутируется в обществе.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Три літри
Три літри
2 мая 2025, 10:11
#
Зараз мамкіни кріптоінвестори розкажуть вам як банки вже завтра впадуть…
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