«Vodafone Украина» выплатит дивиденды за 2024 год на 700 миллионов

Мобильный оператор «ВФ Украина» («Vodafone Украина») выплатит акционерам годовые дивиденды за 2024 год по простым акциям ЧАО в размере 702 млн грн. Такое решение акционеры компании утвердили на годовом общем собрании 24 апреля, сообщает Интерфакс-Украина.

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Размер дивидендов в расчете на одну простую акцию общества составляет 0,90 грн (девяносто копеек).

Выплата будет произведена до 24 октября 2025 года.

В 2023 году компания выплатила дивиденды Telco Solutions and Investments LLC в размере 1,81 млрд грн, а также PPT Telecom Kyiv 18,28 млн грн.

В тексте опубликованного в начале апреля финансового отчета компании за 2024 год сообщалось, что она в 2024 году не будет выплачивать дивиденды акционерам.

Напомним

«Минфин» писал, что мобильный оператор «Vodafone Украина» в 2024 году увеличил выручку на 13,1%, до 24,44 млрд грн, сократив прибыль на 30,1% - до 3,54 млрд грн.

Vodafone Украина — второй по величине украинский мобильный оператор, предоставляющий услуги скоростного интернета 4G, фиксированной связи и интернета.

В Украине услугами Vodafone пользуется 15,8 млн клиентов. С декабря 2019 года Vodafone Украина входит в состав NEQSOL Holding.