Официальный курс: Нацбанк снизил курс гривны на 12 копеек

Национальный банк Украины установил на 2 мая 2025 года официальный курс гривны на уровне 41,59 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем , НБУ снизил курс гривны на 12 копеек.

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Валютный рынок

Нацбанк на 2 мая установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 47,08 грн (на 1 мая курс был установлен на уровне 47,16 грн). Европейская валюта подешевела на 8 копеек.

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