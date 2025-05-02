Национальный банк Украины установил на 2 мая 2025 года официальный курс гривны на уровне 41,59 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ снизил курс гривны на 12 копеек.
Официальный курс: Нацбанк снизил курс гривны на 12 копеек
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Валютный рынок
Нацбанк на 2 мая установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 47,08 грн (на 1 мая курс был установлен на уровне 47,16 грн). Европейская валюта подешевела на 8 копеек.
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Источник: Минфин
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