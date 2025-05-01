Чистая прибыль Нафтогаза в прошлом году выросла на 64%

Чистая консолидированная прибыль Группы Нафтогаз в 2024 году составила 38 млрд грн, что на 15 млрд грн (или на 64%) больше, чем в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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При этом валовая прибыль за 2024 год выросла до 89,1 млрд грн по сравнению с 48,5 млрд грн за 2023 год.

В то же время, операционная прибыль за 2024 год составляет 51,1 млрд грн, что почти на 13,3 млрд грн или на 32% больше аналогичного показателя за предыдущий период.

«Все ключевые бизнес-направления Группы продемонстрировали рост», — подчеркнул Роман Чумак, глава Группы Нафтогаз.

Материнская компания — НАК «Нафтогаз Украины» завершила год с прибылью 23,9 млрд грн.

Наибольший вклад в прибыль обеспечило АО «Укргаздобыча», которое увеличило финансовый результат до 20,9 млрд грн — почти вдвое по сравнению с 2023 годом.

Также компания увеличила объемы добычи товарного газа — в 2024 году 13,9 млрд куб. м, в то время как в 2023 году — 13,2 млрд куб. м газа.

АО «Укртранснафта» завершило год с прибылью 3,7 млрд грн, а ПАО «Укрнафта» — второй год подряд закончило с прибылью, в 2024 году он достиг 16,4 млрд грн.

Поставка и продажа газа

Позитивную динамику показали и компании, работающие в сфере поставки газа. Так, Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» вышла на прибыль после убытка в 2 млрд грн в 2023-м.

В целом, впервые за значительное время, операционный сегмент по продаже природного газа завершил 2024 год с прибылью. Так, показатель чистого операционного результата за 2024 год по сегменту продажи природного газа составляет 2,3 млрд грн.

Рост продемонстрировал и ООО «Газораспределительные сети Украины». Объем распределения газа достиг 12,3 млрд куб м. В 2023 году это составило 3,8 млрд куб м. Значительно возрос и уровень расчетов — до 97% (рост на 14%).

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АО «Укртрансгаз» по итогам 2024 года также осталось в плюсе с прибылью в 277 млн грн.

Реализация электрической и тепловой энергии

Группа Нафтогаз увеличила объемы реализации электроэнергии на 24%, а тепловой — на 4%. Начаты проекты распределенной генерации: 16 газопоршневых установок Bergen Engines и 13 установок Caterpillar обеспечат 177 МВт дополнительной генерации.

Налоги

Группа Нафтогаз уплатила 104,3 млрд грн в бюджет в 2024 году.