Украинцы инвестировали в военные облигации в «Дие» 13,5 миллиарда

С октября 2022 года украинцы инвестировали в государство через военные облигации в «Дие» 13,5 млрд грн. Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Он также напомнил, что купившие облигацию «Судак» уже должны получить выплаты — сумму вклада и прибыль.

«Советую реинвестировать средства в другие облигации в „Дие“. Каждая приобретенная облигация — это поддержка государства и гарантированная прибыль», — отметил Федоров.

Также он поблагодарил украинцев за поддержку экономики во время войны.

Напомним

«Минфин» писал, что в приложении «Действие» появились новые военные облигации «Угледар» и «Скадовск».